В Краснодаре подготовили 43 комбинированные машины для расчистки дорог от снега Фото: krd.ru

В Краснодаре подготовили 43 комбинированные машины для расчистки дорог от снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме техники, в городе заготовили около 12 тысяч тонн противогололедных материалов.

Уточняется, что все машины для уборки снега подключены к системе ГЛОНАСС. А следить за ситуацией на дорогах будут сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС.

Расчищать и обрабатывать тротуары, остановки и подземные пешеходные переходы будут сотрудники мусороуборочной компанией, с которой уже заключили договор. В работе задействуют 34 единицы техники, почти 670 человек в смену и больше двух тысяч тонн пескосоляной смеси. Контейнеры с ней установят по всему Краснодару.

- Службы будут работать синхронно. При необходимости наши подрядчики, а также застройщики предоставят свою дополнительную технику для расчистки улиц города от снега. Одновременно смогут работать около 120 единиц спецтехники, - рассказал замглавы краевого центра Владимир Архипов.

Отмечается, что расчищать от снега и наледи придомовые дорожки и дворы должны управляющие компании или ТСЖ. Напомним, за бездействие грозит административное наказание.