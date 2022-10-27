Александр Трембицкий Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бывшего вице-губернатора Кубани назначили сенатором в Совет Федерации от региона. Кандидатуру Александра Трембицкого единогласно выбрали 68 депутатов. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Голосование прошло на заседании Законодательного собрания края. Решение наделить Александра Трембицкого полномочиями члена Совета Федерации единогласно поддержали 68 депутатов.

- Он был министром ТЭК И ЖКХ, вице-губернатором продолжал курировать эти вопросы и вопросы транспорта, недавно занял кресло вице-спикера ЗСК. Уверен, Александр Трембицкий будет помогать продвигать инициативы и решения, которые важны для Кубани, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Александр Трембицкий окончил Кубанский государственный аграрный университет, работал в нефтегазовой отрасли региона, с 2012 по 2014 год занимал пост замглавы Кореновского района. В 2017-2018-х годах занимал пост вице-мэра Геленджика, а с апреля 2019 года - должность заместителя министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.