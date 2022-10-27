Паромы выполнили 299 рейсов Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 10 тысяч грузовиков перевезены с начала работы Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

Через пролив уже доставили 20 673 пассажира, 10 216 машин и 170 железнодорожных вагонов. Всего на переправе работают шесть паромов, которые выполнили 299 рейсов.

Сейчас в южной части Керченского пролива объявлено штормовое предупреждение. Но, как сообщают синоптики, ветер во второй половине 27 октября утихнет. Сейчас его порывы местами могут достигать 15-17 метров в секунду.

Напомним, с 27 октября проезд грузовиков к Керченской паромной переправе частично ограничат. Под исключение попадают машины, перевозящие грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и отдельные товары первой необходимости. Водителям предлагают альтернативный маршрут в Крым – от Таганрога до Джанкоя.

А движение грузовиков по Крымскому мосту запустят не ранее 1 декабря.