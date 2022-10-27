Прокуратура обязала создать приют для животных в Апшеронском районе Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура обязала создать приют для животных в Апшеронском районе Кубани. Суд одобрил поданный надзорным органом иск, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Так, с 2021 года в полицию поступило 24 сообщения о нападении бездомных собак на жителей. Из них 12 раз животные кусали детей. Прокуратура организовала проверку работы в районе с бездомными собаками.

- Предусмотрен не только их отлов, но в обязательном порядке и содержание в специальных местах. Однако в Апшеронском районе отсутствует приют для безнадзорных животных. Реализуемые органом местного самоуправления мероприятия в сфере ответственного обращения с животными существенного влияния на сложившуюся ситуацию не оказали, - отметили в пресс-службе ведомства.

После проверки прокуратура подала иск в суд с требование построить приют для животных.

- Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение решение суда находится на контроле в прокуратуре, - добавили в пресс-службе надзорного органа.