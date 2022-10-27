Эксперт: мнения субъектов РФ по статусу апартаментов разделились

Фото: федеральный девелопер «Неометрия»

Мнения субъектов РФ в ходе обсуждения правового статуса апартаментов разделились. Часть регионов согласна считать их жилыми помещениями, другие – категорически против, сообщила руководитель инвестиционного отдела федерального девелопера «Неометрия» Екатерина Вострокнутова на Московском Международном жилищном конгрессе.

«Сложились два противоположных мнения. Первое, установить право собственников апартаментов на регистрацию в них по месту пребывания, но не придавать статус жилых помещений. Второе, закрепить за такими объектами недвижимости статус жилых помещений, провести классификацию апартаментов на жилые и нежилые», – рассказала эксперт.

Законопроект № 1162929–7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством многофункциональных зданий», касающийся апартаментов, внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2021 года. В документе предлагается ввести понятие «многофункциональное здание», включающее в свой состав две и более группы жилых и (или) нежилых помещений. При этом жилые и нежилые объекты не должны находиться на одной лестничной площадке.

По словам Екатерины Вострокнутовой, в настоящий момент собственники апартаментов не могут оформить регистрацию по месту жительства и платят за обслуживание по тарифам для нежилых помещений. Задачи законопроекта – распространить действие Жилищного кодекса РФ на правоотношения, связанные с многофункциональными зданиями, обеспечить их социальной инфраструктурой и фактически уравнять права собственников такого вида недвижимости с владельцами квартир.

«В данный момент много вопросов, ответы на которые как раз и должен дать новый закон. Какой вид разрешенного использования земельного участка должен быть под многофункциональным зданием? Какие особенности проектирования и строительства необходимо применить для многофункциональных зданий с апартаментами? Также нужно будет разобраться с соотношением понятий «многоквартирный дом» и «многофункциональное здание»», – отметила руководитель инвестиционного отдела федерального девелопера «Неометрия».

Московский Международный жилищный конгресс проходил в Центре международной торговли с 17 по 21 октября и собрал, по данным организаторов, порядка 7 000 участников со всех регионов России и ряда зарубежных стран. В деловую программу вошло около 450 мероприятий, на которых выступило более 500 спикеров.