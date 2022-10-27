Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за опасности смерчей

Метеорологи также прогнозируют сильные грозовые дожди и усиление ветра. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за возможного формирования смерчей. Воронки могут образоваться на участке Магри-Веселое. Предупреждение действует до 28 октября.

-До конца суток 27 октября, а также ночью и утром 28 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. Если смерч выйдет на сушу, то необходимо укрыться в канаве, яме, овраге или впадине. К слову, метеорологи также прогнозируют сильные грозовые дожди и усиление ветра.