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НовостиОбщество27 октября 2022 11:42

Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за опасности смерчей

Предупреждение действует до 28 октября
Ангелина НАЗАРЧУК
Метеорологи также прогнозируют сильные грозовые дожди и усиление ветра.

Метеорологи также прогнозируют сильные грозовые дожди и усиление ветра.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за возможного формирования смерчей. Воронки могут образоваться на участке Магри-Веселое. Предупреждение действует до 28 октября.

-До конца суток 27 октября, а также ночью и утром 28 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. Если смерч выйдет на сушу, то необходимо укрыться в канаве, яме, овраге или впадине. К слову, метеорологи также прогнозируют сильные грозовые дожди и усиление ветра.