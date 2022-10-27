Более 40 человек обратились в центр оказания помощи семьям мобилизованных Краснодара

В центр помощи за три дня обратился 41 человек Фото из архива КП

Более 40 человек обратились в центр оказания помощи и оформления льгот семьям мобилизованных Краснодара. Еще 230 жителей за три дня его работы позвонили по номеру горячей линии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, 41 жителю специалисты уже оказали 68 услуг. В частности, семьям помогли с такими мерами поддержки для детей мобилизованных, как бесплатное горячее питание в школах, бесплатный проезд на общественном транспорте, вручение новогодних подарков ребятам от 3 до 14 лет, устройство в детский сад без очереди.

Жители также обращались за помощью по отмене начисления пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг и оплаты детсада. Некоторые консультировались по вопросам кредитных каникул, поиску работы и обращались к психологам.

Напомним, консультационный центр находится в МЦРП «Платформа» на улице Северной, 365. Посетить его можно по будням с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, а также в субботу с 10:00 до 15:00.

Специалисты также отвечают на вопросы по телефону горячей линии - +7-989-822-19-56.