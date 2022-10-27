Мэр Геленджика принял участие в конференции ТОС

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов посетил конференцию руководителей органов территориального местного самоуправления. Об этом мэр написал на своей странице во ВКонтакте.

Общественники, как отметил Алексей Богодистов, работают крайне активно. В частности, состоялось более 100 различных мероприятий, в числе которых экологические акции по высадке деревьев, сбору и сдаче макулатуры, патриотические слеты, спортивные соревнования, концерты и так далее.

Более того, именно с представителями территориальных органов местного самоуправления решаются наиболее острые и значимые для местных жителей вопросы.

- Хочу отметить, что выстроен эффективный рабочий диалог и взаимодействие с управлением ЖКХ. А вот с депутатами нацелил работать в более тесной связке. Все вопросы, замечания и просьбы, которые от лица жителей своих округов задавали тосовцы, внесены в протокол конференции и уже поступили на исполнение к ответственным лицам, - отметил Алексей Богодистов.