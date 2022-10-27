В некоторых отелях Сочи на Новый год не осталось свободных мест

В среднем продано на новогодние праздники 30–50% номерного фонда Фото: Иван ВИСЛОВ

В некоторых отелях Сочи на Новый год почти не осталось свободных мест. Несмотря на то, что до зимних каникул осталось больше 2 месяцев, россияне активно бронируют туры на курорт. Об этом сообщил интернет-портал TourDom.

- Сейчас места в отелях пока есть. В среднем продано на новогодние праздники 30–50% номерного фонда, - рассказывают управляющие отелей и гостиниц.

К слову, средний чек на проживание в отеле на горнолыжном курорте на 5 ночей начинается от 65 тысяч рублей с человека. На данный момент спрос превышает предложение. А с ростом загруженности тарифы на проживание начнут расти.