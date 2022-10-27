Должникам за коммуналку в Адлерском и Лазаревском районах Сочи отключат воду

Местные жители на постоянной основе не оплачивали коммунальные услуги.
В Сочи водоканал принял решение отключить воду должникам Адлерского и Лазаревского районов. Местные жители на постоянной основе не оплачивали коммунальные услуги.
- В списке должников значатся юридические лица, а также жильцы частных домов, общая сумма долга которых превышает 1,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе МУП “Водоканал” Сочи.
Специалисты водоканала напоминают, что необходимо вовремя оплачивать услуги. От этого зависит непрерывная работа предприятия.