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НовостиОбщество27 октября 2022 13:24

Должникам за коммуналку в Адлерском и Лазаревском районах Сочи отключат воду

Долг превышает 1,5 млн рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Местные жители на постоянной основе не оплачивали коммунальные услуги.

Местные жители на постоянной основе не оплачивали коммунальные услуги.

В Сочи водоканал принял решение отключить воду должникам Адлерского и Лазаревского районов. Местные жители на постоянной основе не оплачивали коммунальные услуги.

- В списке должников значатся юридические лица, а также жильцы частных домов, общая сумма долга которых превышает 1,5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе МУП “Водоканал” Сочи.

Специалисты водоканала напоминают, что необходимо вовремя оплачивать услуги. От этого зависит непрерывная работа предприятия.