В фонд развития промышленности Кубани добавили 500 млн рублей

Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 миллионов рублей. Общий объем финансирования в 2022 году составил пять миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

- Сегодня мы видим, что в крае открываются новые предприятия, появляются дополнительные рабочие места. Фонд помогает промышленникам решать масштабные задачи по импортозамещению, обеспечению вооруженных сил необходимыми товарами. А льготные программы – модернизировать производства, наращивать объемы выпускаемой продукции, - отметил глава региона.

Напомним, краевой Фонд развития промышленности создали в 2018 году. В настоящее время в нем действует 15 программ займов по ставкам от 0,1% до 4% годовых.