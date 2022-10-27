Увеличенное время регистраций будет действовать до 31 октября. Фото: Олег УМАРОВ

Время регистрации на авиарейсы увеличили в аэропорту Сочи. Теперь пассажирам предоставляется 4 часа вместо 3 для прохождения всей процедуры. Это связано с проведением технический работ на сайтах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Увеличенное время регистрации будет действовать до 31 октября.

- Технические работы не повлияют на работу авиакомпаний и аэропорта – все полеты выполняются штатно в соответствии с расписанием, - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

К слову, пассажиры, которые путешествуют стыковочным рейсам, будут также проходить регистрацию на стойках. О возобновлении работы онлайн-сервисов авиакомпании проинформируют дополнительно.