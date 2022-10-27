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НовостиОбщество27 октября 2022 14:12

На Кубани на повышение зарплат бюджетникам дополнительно выделили 5,4 млрд рублей

Общий объем средств в этом году составил 7,2 миллиарда рублей
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани на повышение зарплат бюджетникам дополнительно выделили 5,4 млрд рублей Фото из архива КП

На Кубани на повышение зарплат бюджетникам дополнительно выделили 5,4 млрд рублей Фото из архива КП

На Кубани на повышение зарплат бюджетникам дополнительно выделили 5,4 млрд рублей. Решение приняли депутаты Заксобрания края в ходе четвертой сессии.

- Это позволит нам повысить заработную плату работникам бюджетной сферы и улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. Прежде всего педагогов, врачей, представителей социальной отрасли и культуры, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Общий объем средств на зарплаты работникам бюджетной сферы Кубани в 2022 году составил 7,2 миллиарда рублей.