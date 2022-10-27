На Кубани на повышение зарплат бюджетникам дополнительно выделили 5,4 млрд рублей Фото из архива КП

На Кубани на повышение зарплат бюджетникам дополнительно выделили 5,4 млрд рублей. Решение приняли депутаты Заксобрания края в ходе четвертой сессии.

- Это позволит нам повысить заработную плату работникам бюджетной сферы и улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. Прежде всего педагогов, врачей, представителей социальной отрасли и культуры, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Общий объем средств на зарплаты работникам бюджетной сферы Кубани в 2022 году составил 7,2 миллиарда рублей.