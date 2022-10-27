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НовостиОбщество27 октября 2022 14:30

На Кубани парковки для электромобилей стали бесплатными

Решение приняли на четвертой сессии Заксобрания края
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани парковки для электромобилей стали бесплатными Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани парковки для электромобилей стали бесплатными Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани парковки для электромобилей стали бесплатными. Закон в двух чтениях приняли на четвертой сессии Законодательного собрания региона.

Уточняется, что изменения касается всех платных стоянок для электромобилей, которые оснащены зарядными устройствами. В том числе здесь могут парковаться и машины спецсвязи.

- Совсем недавно у нас стартовала программа обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара, современные и комфортабельные машины начнут поступать в ближайшие месяцы. Но нельзя забывать и о личном электротранспорте, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. - Пока таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и их количество будет только увеличиваться. Необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора участников дорожного движения.