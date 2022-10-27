В Туапсе женщина едва не сбросила младенца с балкона Фото: кадр из видео

В Туапсе на женщину, едва не сбросившую ребенка с балкона, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, жуткий случай едва не закончился трагедией в селе Агой Туапсинского района. 38-летняя женщина жила вместе с мужем и детьми в многоэтажке по улице Горной. В четверг 27 октября она была дома с дочерью и двухмесячным сыном. В какой-то момент мама взяла младенца, вышла на балкон и перевесила его через перила. За ней побежала дочь, которая попыталась вырвать малыша из рук женщины, чтобы та не сбросила его.

Крики младенца и девочки услышали соседи. Пожилые соседи увидели происходящее и поспешили на помощь. Мужчина остался на балконе, уговаривая женщину, чтобы та не сбросила ребенка. Тем временем его жена успела подняться в квартиру, зайти на балкон и забрать младенца из рук соседки. После этого она взяла обоих детей и ушла домой.

- Следственным отделом по городу Туапсе краевого СКР возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в покушении на убийство двухмесячного сына. В настоящее время по проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, на месте продолжает работать следователь территориального следственного отдела СКР по краю, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Уточняется, что во время расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Сейчас решается вопрос о госпитализации женщины и избрании меры пресечения.

- В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что подозреваемой могут нарушаться их законные права и интересы. Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, опеки и попечительства, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследования уголовного дела поставлено на контроль руководителем краевого управления СКР Андреем Масловым.