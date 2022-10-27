Расходную часть бюджета Кубани увеличили более чем на 20 млрд рублей

Фото: пресс-служба ЗСК

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии регионального парламента рассмотрели проект бюджета на этот год, а также плановый период 2023-2024 годы.

Министр финансов Кубани Александр Кнышов сообщил парламентариям, что доходная, а следовательно и расходная части бюджета на этот год увеличены на 20,1 млрд рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что подобное решение направлено на развитие экономики региона.

- Мы в третий раз вносим изменения в бюджет. Рост собственных доходов за девять месяцев составляет 15,6%, собрали почти 219 млрд рублей, на 26,9 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. И сегодня в условиях беспрецедентных санкций мы говорим о росте бюджета, - сказал Вениамин Кондратьев.

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко в свою очередь отметил совместную работу над финансовым документом депутатского корпуса и представителей исполнительной власти.

Спикер регионального парламента сказал, что за пять лет работы прошлого созыва Заксобрания не было ни одной ситуацию, когда бы потребовалось снять средства с одной бюджетной статьи и направить на другую. В том числе и в условиях дефицита.

- Это свидетельствует о грамотной экономической политике, реализуемой органами исполнительной власти, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Что касается корректировки бюджета в сторону увеличения расходной части бюджета, то, по словам председателя ЗСК, это говорит о стабильном состоянии экономики Краснодарского края и успешной работе ее отраслей. В этом случае можно заниматься планированием в долгосрочной перспективе.

- Пропорционально увеличению доходов будет расширена и расходная часть. Дополнительные средства пойдут на наиболее важные и значимые направления экономики и социальной сферы. Увеличивается краевая «подушка безопасности» - резервный фонд администрации края. Это продуманное и обоснованное решение. Ситуация в мире сейчас достаточно напряжённая и, кроме того, не всегда поддающаяся прогнозированию. В случае каких бы то ни было её изменений краевая власть должна иметь свободу маневра, чтобы оперативно реагировать на возможные вызовы и угрозы, - прокомментировал Юрий Бурлачко.

В новой редакции главного финансового документа края изменилось финансирование государственных программ. В частности социального блока - «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения». Кроме того, 1,5 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков.

- Дополнительные ассигнования бюджета позволят дать старт новым проектам или углубить уже проводимую работу. Характер вносимых в закон о краевом бюджете изменений подчёркивает основной принцип бюджетной политики, которую реализуют органы власти Краснодарского края: выполнение социальных обязательств перед населением – приоритет номер один, - акцентировал Юрий Бурлачко.