Надежда Барачина – «Генеральный директор года» в национальной премии RЕПУТАЦИЯ

Фото: федеральный девелопер «Неометрия»

Генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Надежда Барачина (сейчас возглавляет Alias Group) стала победителем национальной отраслевой премии RЕПУТАЦИЯ в одной из самых престижных номинаций – «Генеральный директор года. Девелопмент».

В рамках конкурса экспертное жюри оценивало работу руководителей и лидеров компаний со всей России, чьи заслуги, по мнению бизнес-сообщества, не только обеспечивают успешность и устойчивость на рынке, но и формируют вектор развития отрасли в целом. Событие прошло при поддержке Минстроя России. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве.

Надежда Барачина возглавляла «Неометрию» с 2018 по 2022 гг. С августа 2021 года руководит инвестиционной компанией Alias Group, которая объединяет активы из различных секторов экономики («Неометрия» – ключевой проект направления девелопмент), где в настоящий момент является генеральным директором.

Фото: федеральный девелопер «Неометрия»

Под ее руководством девелопер вошел в список системообразующих предприятий Краснодарского края и значительно увеличил объемы строительства – введены в эксплуатацию более 1 млн. кв. м жилья. Была внедрена аналитическая методика по оценке привлекаемых активов, изменился подход к разработке продукта – создана разветвленная экосистема сервисов, которая охватывает все этапы взаимодействия с клиентом до и после приобретения недвижимости. Появился собственный аналитический центр. Стоит отметить, что «Неометрия» была первой компанией, которая применила подобную практику в ЮФО.

При непосредственном участии Надежды Барачиной девелопер начал работать в новых для себя регионах и сегментах рынка. Кроме того, укрепились взаимодействия с ключевыми партнерами, в частности, с ведущими российскими банками. Благодаря чему «Неометрия» перешла к системе использования эскроу-счетов.

За два последних года компания существенно выросла за счет активного привлечения лучших специалистов со всей России. В том числе и по инициативе Надежды Барачиной «Неометрия» внедрила программу адаптации для иногородних, запустила систему наставничества, программы NEOСтарт для студентов и выпускников вузов и «Кадровый резерв» для нескольких управленческих уровней, по которой ежегодно проходят обучение около 80 сотрудников, часть из которых уже достигла руководящих должностей.

Кроме того, была разработана внутрикорпоративная система обучения NEOАкадемия, целью которой является развитие у сотрудников профессиональных навыков для успешной карьеры. Все эти шаги на посту генерального директора позволяют «Неометрии» сохранять устойчивое развитие и повышать эффективность в условиях динамичного развития компании и турбулентности рынка.

Фото: федеральный девелопер «Неометрия»

«Благодарю организаторов премии RЕПУТАЦИЯ за высокую оценку моей деятельности на посту генерального директора федерального девелопера «Неометрия». Я не считаю успехи компании своей личной заслугой, это результат общей работы команды. Мне важно чувствовать причастность к компании и понимать, что все мои усилия дают достойный результат», – отметила Надежда Барачина.

RЕПУТАЦИЯ — первая в России федеральная премия в области недвижимости, оценивающая рабочие стратегии, профессиональные качества и формирующая рейтинг лидеров отрасли. Экспертный совет премии сравнивает и оценивает эффективность бизнес-процессов, системы управления компаниями, лидерские и личностные качества номинантов.