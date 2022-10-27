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НовостиОбщество27 октября 2022 15:37

На Кубани покупать алкоголь можно будет с 8 до 23 часов

Региональные ограничения времени отменили
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани увеличили время продажи алкоголя

На Кубани увеличили время продажи алкоголя

Фото: Иван Макеев

На Кубани покупать алкоголь можно будет с 8 до 23 часов. Время продажи увеличилось на четыре часа. Раньше розничная торговля была разрешена с 11 до 22 часов. Теперь региональные ограничения времени отменили.

- Снятие дополнительного ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции увеличит время продажи в легальном секторе экономики. Это позволит снизить количество нарушений. В частности, это касается незаконной розничной продажи алкогольной продукции, - сообщил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Уточняется, что введенные регионом дополнительные ограничения отменяются. Это положительно повлияет на деятельность местных товаропроизводителей. На территории Кубани производится более 20% реализуемой алкогольной продукции.

Изменения в закон были приняты на 4-м пленарном заседании Заксобрания Краснодарского края.