На Кубани бесследно пропала женщина в тапочках

В станице Новорождественская пропала женщина. Фото: «ЛизаАлерт».

На Кубани бесследно пропала 75-летняя женщина в тапочках. Она вышла из дома в станице Новорождественской Тихорецкого района и не вернулась.

- Женщина низкого роста – 150 сантиметров и худощавого телосложения. У нее седые волосы и серые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пропавшая выходила из дома в сером пиджаке и розовой кофте. Также на ней были надеты черные штаны, темно-синие тапочки и шапка коричневого цвета.