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НовостиОбщество27 октября 2022 16:08

В Краснодаре на строительство ливневой канализации выделят 3,3 млрд рублей

Работы начнут уже в 2023 году
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре построят главный коллектор. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре построят главный коллектор. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре на строительство ливневой канализации выделят 3,3 миллиарда рублей. Это поможет улучшить уровень жизни местных жителей и даст дополнительные возможности городу.

- В городе-миллионнике инженерная инфраструктура особенно нуждается в обновлении и развитии. Новый коллектор поможет разгрузить систему водоотведения и в центре, и развивающихся районах. Также это позволит сделать серьезный рывок в развитии Краснодара, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В краевом бюджете на следующий год предусмотрели строительство главного коллектора на 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, Фонд национального благосостояния выделит более 13 миллиардов рублей. Федеральные средства помогут ускорить процесс.

Планируется, что работы начнутся в 2023 году. Их должны завершить в 2026 году.