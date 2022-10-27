В станице Динской построят первый реабилитационный центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани построят первый реабилитационный центр. Планируется, что он будет находиться в станице Динской. Для этого в бюджете края предусмотрят средства.

- Современный центр реабилитации обязательно должен быть в крае. Сейчас после оказания медицинской помощи жителей с инсультом и различными травмами выписывают домой. Благодаря новому учреждению можно будет направлять таких пациентов из больниц в центр для восстановления под присмотром врачей, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что центр займет площадь более 52 тысяч квадратных метров. В нем будут находиться дневной стационар на 20 коек и консультативно-диагностическая поликлиника на 75 посещений в смену. Также круглосуточный стационар, отделение интенсивной терапии и реанимации.

На данный момент проект реабилитационного центра находится в экспертизе. До конца 2022 года должны получить положительное заключение. Средства на его строительство учреждения предусмотрят в краевом бюджете.