В Краснодаре на улице Красных Партизан случилось ДТП с участием двух легковушек и грузовика

На улице Красных партизан случилось ДТП

В Краснодаре произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика. 54-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Toyota, выезжал на улицу Красных Партизан. Он не уступил дорогу легковой машине.

- Автомобиль ВАЗ-2110 двигался под управлением 26-летнего местного жителя. Он ехал по улице Красных Партизан со стороны улицы Трудовой в сторону Западного обхода. После столкновения машину Toyota развернуло, она наехала на припаркованный грузовой автомобиль марки Shacman, - сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей пострадали и были доставлены в больницу. На данный момент по факту аварии проводится административное расследование.