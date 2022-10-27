Сбер выдал Ростсельмаш банковскую гарантию на 4,2 млрд рублей

Сбербанк предоставил компании Ростсельмаш банковскую гарантию. Фото: пресс-служба СберБанка.

Юго-Западный банк Сбербанка предоставил лидеру российского машиностроения – компании Ростсельмаш - банковскую гарантию на 85 месяцев в размере 4,2 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта строительства тракторного завода в Ростове-на-Дону.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Юго-Западный банк продолжает активно расширять партнёрство с ведущими промышленными предприятиями Юга России и Северного Кавказа. Мы остаёмся ключевым кредитором и надёжным банком-гарантом в самых крупных региональных и макрорегиональных инвестпроектах. Это важная для всей России сделка, т.к. сегодня рынок сельскохозяйственной техники и машин для дорожно-строительных работ – один из самых быстрорастущих и перспективных. Во многом, это обусловлено перестройкой производственных и логистических цепочек и растущим спросом на российскую специализированную технику».

Фото: пресс-служба СберБанка.

Андрей Рябов, директор департамента маркетинга Ростсельмаш:

«В агропромышленном секторе большая потребность в тракторах, которые выпускает компания. Также мы ощущаем большой интерес рынка к телескопическим и фронтальным погрузчикам, к экскаваторам-погрузчикам, производство которых осваиваем. Строительство завода позволит реализовать планы компании и сократить долю импорта на российском рынке».

Проект будет реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ и поможет увеличить производство российской сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Ольга Калинина, директор Фонда развития промышленности Ростовской области:

«Ростсельмаш является визитной карточкой донского региона. Мощная и эргономичная техника предприятия сейчас как никогда востребована в сельских территориях. Компания пользуется преференциями как регионального, так и федерального правительства. Федеральный фонд развития промышленности предоставил финансирование Ростсельмаш на реализацию этого проекта. Компания получила займ в 4 млрд рублей по льготной ставке 1% годовых. Общий бюджет проекта более 8 млрд рублей, а реализация рассчитана на 7 лет».