Предприниматели Кубани купили в 2022 году более 12 тысяч лицензий на отечественное ПО

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Предприниматели Кубани купили в 2022 году более 12 тысяч лицензий на отечественное программное обеспечение. Они смогли приобрести софт с 50% скидкой, благодаря мере поддержки, которая действует в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

- Более 150 продуктов сейчас доступно в рамках программы. Их создавали 58 разработчиков отечественного ПО. Мера доказала свою востребованность в сегодняшних реалиях ускоренного импортозамещения, - сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Уточняется, что лицензии были приобретены на сумму более 40 миллионов рублей. Почти 5,5 тысяч представителей бизнеса уже успели воспользоваться программой с начала 2022 года. Средний чек покупки составил примерно 7,5 тысяч рублей.

Программа помогает предпринимателям оцифровать бизнес по минимальной цене, а разработчикам увеличить продажи.