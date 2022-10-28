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НовостиОбщество28 октября 2022 4:10

Гала-концерт к 100-летию российского джаза состоится в Сочи 28 октября

Мероприятие состоится в Зимнем театре
Ангелина НАЗАРЧУК
На сцене будут выступать Игорь Бутман, Лариса Долина, Даниил Крамер. Фото: администрация Сочи

На сцене будут выступать Игорь Бутман, Лариса Долина, Даниил Крамер. Фото: администрация Сочи

В Сочи пройдет гала-концерт, посвященный 100-летию российского джаза. Мероприятие состоится 28 октября. Концерт организовали в рамках масштабной серии гала-концертов «От Калининграда до Сахалина».

- Ежегодно проводятся концерты и джазовые фестивали, отличающиеся высоким уровнем исполнения и организации, – заявила начальник управления культуры Марианна Устинова.

К слову, концерт состоится в Зимнем театре. На сцене будут выступать Игорь Бутман, Лариса Долина, Даниил Крамер. К ним присоединятся представители сочинской джазовой сцены.