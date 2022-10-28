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НовостиОбщество28 октября 2022 4:17

Расходы бюджета Краснодарского края увеличили на 20,1 млрд рублей в 2022 году

Изменения приняли на четвертой сессии Законодательного собрания
Ангелина НАЗАРЧУК
Это на 100 миллиардов больше по сравнению с 2021 годом.

Это на 100 миллиардов больше по сравнению с 2021 годом.

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Расходы краевого бюджета Кубани увеличили на 20,1 млрд рублей в 2022 году. Решение было принято на четвертой сессии Законодательного собрания. На встрече присутствовал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Рост собственных доходов за девять месяцев составил 15,6%, поступило более 219 миллиардов рублей. Благодаря этому мы уже в третий раз увеличиваем расходы краевого бюджета на 2022 год, - заявил Вениамин Кондратьев.

По итогам 2022 года расходы края составят не менее 428,9 млрд рублей. К слову, это на 100 миллиардов больше по сравнению с 2021 годом.