Авиакомпании начали продавать билеты из Красноярска в Сочи за 4100 рублей

Акция действует в преддверии осенних каникул и только 30 октября. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания NordStar начала продавать дешевые билеты из Красноярска в Сочи. Долететь до курорта стало возможно за 4100 рублей. Однако такая акция действует в преддверии осенних каникул и только 30 октября.

- Из Красноярска воздушный борт вылетает в 15:30, в Сочи приземлится в 17:40, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

К слову, количество билетов со скидками ограничено. Ранее сообщалось, что время регистрации на авиарейсы увеличили в аэропорту Сочи. Время увеличили с 3 до 4 часов.