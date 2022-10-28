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НовостиОбщество28 октября 2022 4:32

Авиакомпании начали продавать билеты из Красноярска в Сочи за 4100 рублей

Количество билетов со скидками ограничено
Ангелина НАЗАРЧУК
Акция действует в преддверии осенних каникул и только 30 октября.

Акция действует в преддверии осенних каникул и только 30 октября.

Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания NordStar начала продавать дешевые билеты из Красноярска в Сочи. Долететь до курорта стало возможно за 4100 рублей. Однако такая акция действует в преддверии осенних каникул и только 30 октября.

- Из Красноярска воздушный борт вылетает в 15:30, в Сочи приземлится в 17:40, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

К слову, количество билетов со скидками ограничено. Ранее сообщалось, что время регистрации на авиарейсы увеличили в аэропорту Сочи. Время увеличили с 3 до 4 часов.