Все срочники будут служить на территории Российской Федерации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 100 жителей Майкопа призовут на срочную службу осенью. Об этом сообщил мэр города Геннадий Митрофанов.

К слову, в 2022 году Владимир Путин решил сдвинуть начало осеннего призыва на месяц. Это было связано с тем, чтобы не допустить трудностей и спешки при наборе солдат-срочников.

- Все срочники будут служить на территории Российской Федерации и не будут привлекаться для участия в специальной военной операции, - заявил Геннадий Митрофанов.