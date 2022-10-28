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НовостиОбщество28 октября 2022 4:38

Более 100 жителей Майкопа призовут на срочную службу осенью

Об этом сообщил мэр города
Ангелина НАЗАРЧУК
Все срочники будут служить на территории Российской Федерации

Все срочники будут служить на территории Российской Федерации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 100 жителей Майкопа призовут на срочную службу осенью. Об этом сообщил мэр города Геннадий Митрофанов.

К слову, в 2022 году Владимир Путин решил сдвинуть начало осеннего призыва на месяц. Это было связано с тем, чтобы не допустить трудностей и спешки при наборе солдат-срочников.

- Все срочники будут служить на территории Российской Федерации и не будут привлекаться для участия в специальной военной операции, - заявил Геннадий Митрофанов.