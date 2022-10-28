Около 5000 квартир ввели в эксплуатацию в Адыгее с начала 2022 года

По сравнению с прошлым годом показатели увеличились на 59,4%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее около 5000 квартир ввели в эксплуатацию с начала 2022 года. Общая площадь жилья составила не менее 429 тысяч квадратных метров. По сравнению с прошлым годом показатели увеличились на 59,4%.

К слову, в городской местности было введено в эксплуатацию 115,7 тысячи квадратов, а в сельской - 313,4 тысячи квадратных метров.

- Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства составила 72,6% против 66,7% за соответствующий период прошлого года, - сообщили в пресс-службе Краснодарстата.

Индивидуальными застройщиками было построено 2,1 тысячи квартир с начала января. Общая площадь такого жилья составила 311,4 тысячи квадратов. Это на 73,3% больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.