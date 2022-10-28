Жители Кубани в сентябре оформили ипотеку на 17,6 млрд рублей

Краснодарский край вошел в пятерку лидеров по объему выданных ипотечных кредитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кубани в сентябре оформили ипотеку на 17,6 миллиарда рублей. За месяц в регионе оформили 4,24 тысячи кредитов на недвижимость. Данные Объединенного кредитного бюро приводит ТАСС.

Отмечается, что Краснодарский края входит в пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования. Регион занимает четвертую строчку рейтинга.

На первом месте стоит Москва - 9,19 тысячи кредитов на 67,64 миллиарда рублей, на втором позиции находится Московская область - 7,34 тысячи на 42,37 миллиарда рублей, третьим стал Санкт-Петербург - 5,25 тысячи на 31,24 миллиарда рублей. Замыкает пятерку регионов Татарстан - 4,29 тысячи на 15,46 миллиарда рублей.

Всего за сентябрь 2022 года в стране выдали 125,99 тысячи кредитов на недвижимость на 468,92 миллиарда рублей. Самая крупная ипотека за этот период отмечена в Москве – 7,36 миллиона рублей.