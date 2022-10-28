Пока специалисты установили часть кроны и ствола дерева Фото: t.me/prostoevgeny

«Древо жизни» вернут в парк Сергея Галицкого. Специалисты уже устанавливают конструкции полюбившегося посетителям арт-объекта. Начало работ удалось запечатлеть фотографу Евгению Таранжину.

«Древо жизни» вновь будет радовать гостей парка Фото: t.me/prostoevgeny

Пока на фоне полукруглого газона виднеется лишь часть кроны и ствола. Совсем скоро «Древо жизни» смонтируют полностью, арт-объект вновь будет радовать гостей парка «Краснодар». Ночью конструкция светится, переливаясь разными цветами.

Напомним, «Древо жизни» впервые установили в декабре прошлого года. Конструкция появилась на большой смотровой площадке с видом на город, где ранее высаживали картины из цветов, и вызвала восторг у многих.