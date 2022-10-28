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НовостиОбщество28 октября 2022 5:47

Детский сад на улице Конгрессной Краснодара начнут строить до конца 2022 года

Учреждение рассчитано на 280 мест
Светлана ОВДЕЙ
Проект детского сада Фото: krd.ru

Проект детского сада Фото: krd.ru

Детский сад на улице Конгрессной Краснодара начнут строить до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Будущее учреждение рассчитано на 280 мест. В двухэтажном здании подготовят группы, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет, пищеблок, прачечную, административные помещения.

- Район «Красной Площади» густонаселенный, этот детский сад разгрузит близлежащие учреждения, у жителей района будет возможность отводить, а не возить своих детей в садик, — сказал и.о. директора департамента строительства Краснодара Александр Мадовский.

Уточняется, что с подрядчиком уже заключили контракт. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2023 года.

Сейчас в Краснодаре возводят 36 детских садов, 17 школ, два медучреждения и один спорткомплекс.