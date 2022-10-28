Расходы бюджета Адыгеи составят 31,1 млрд рублей в 2023 году

Доход в 2023 году составит 29,8 млрд рублей. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгеи обсудили проект бюджета республики. Данный вопрос поднялся на заседании Кабмина. Его провел исполняющий обязанности премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев.

-В ходе заседания был рассмотрен проект закона РА «О республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», - сообщили в пресс-службе администрации республики Адыгея.

По словам министра финансов республики Виктора Орлова, доход в 2023 году составит 29,8 млрд рублей. При этом расходы бюджета составят не менее 31,1 млрд рублей.

К слову, большую часть расходов администрация планирует направить на образование. Также некоторые средства пойдут на развитие дорожного хозяйства, социальную политику и здравоохранение.