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НовостиОбщество28 октября 2022 6:16

Более 84% взрослого населения Адыгеи привилось от COVID-19

В регионе вакцинировались почти 250 тысяч человек
Светлана ОВДЕЙ
Жителям предлагают два варианта вакцинации, в том числе через нос Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям предлагают два варианта вакцинации, в том числе через нос Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 84% взрослого населения Адыгеи привилось от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Так, в регионе уже привились 249 939 жителей. Это 84,14% от взрослого населения республики.

Уточняется, что в Адыгее также можно вакцинироваться через нос. Интраназальный способ уже доступен в регионе.

- Пройти бесплатную вакцинацию жители могут в пунктах, расположенных в поликлинических подразделениях и центральных районных больницах, - напомнили в пресс-службе минздрава республики.