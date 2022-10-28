Разрушенный гидроузел. Фото: снимок с дрона

Подготовка к реконструкции Федоровского гидроузла начнется в декабре 2022 года. Об этом сообщает РБК Краснодар. Напомним, разрушение участка дороги и шлюзовых сооружений на Федоровском гидроузле произошло 22 апреля 2022 года. Как сообщали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, было повреждено пять пролетов. Восстановление Федоровского гидроузла обсуждалось на федеральном уровне. И вот сейчас стали известны подробности реконструкции.

По плану, до 25 декабря 2022 года должно состояться обследование территории. Кроме того, должны быть разработаны технико-экономического обоснования. Проектную документацию подготовят к 1 августа, а уже прохождение госэкспертизы должно завершиться до 15 ноября.

Отметим, что сама реконструкция сооружения рассчитана до 2026 года. Примерная стоимость работ составит 7,35 млрд рублей.

Напомним, оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о прорыве Федоровского гидроузла.