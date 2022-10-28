Сочи стал самым популярным зимним направлением у россиян

По внутренним направлениям глубина бронирования по России достигает до апреля 2023 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Сочи стал самым популярным направлением среди россиян во время зимних каникул. На втором месте расположился Шерегеш. Третье место популярности занял Калининград. Также жители России рассматривают туры в Казань, Хакасию и Санкт-Петербург, на Алтай.

- По внутренним направлениям глубина бронирования по России достигает до апреля 2023 года, - рассказали туроператоры.

К слову, отдых на 7 дней и 6 ночей в Сочи начинается от 56 тысяч рублей на человека. Ранее сообщалось, что авиакомпании начали продавать билеты из Красноярска в Сочи за 4100 рублей. Количество билетов со скидками ограничено.