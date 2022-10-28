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НовостиОбщество28 октября 2022 7:07

Сочи стал самым популярным зимним направлением у россиян

Стоимость тура на неделю начинается от 56 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
По внутренним направлениям глубина бронирования по России достигает до апреля 2023 года

По внутренним направлениям глубина бронирования по России достигает до апреля 2023 года

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сочи стал самым популярным направлением среди россиян во время зимних каникул. На втором месте расположился Шерегеш. Третье место популярности занял Калининград. Также жители России рассматривают туры в Казань, Хакасию и Санкт-Петербург, на Алтай.

- По внутренним направлениям глубина бронирования по России достигает до апреля 2023 года, - рассказали туроператоры.

К слову, отдых на 7 дней и 6 ночей в Сочи начинается от 56 тысяч рублей на человека. Ранее сообщалось, что авиакомпании начали продавать билеты из Красноярска в Сочи за 4100 рублей. Количество билетов со скидками ограничено.