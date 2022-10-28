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НовостиОбщество28 октября 2022 7:16

Мэр Сочи остался недоволен качеством тротуара в Лазаревском районе

Алексей Копайгородский провел утренний обход микрорайона Лоо
Ангелина НАЗАРЧУК
Алексей Копайгородский поручил исправить данную ситуацию. Фото: администрация Сочи

Алексей Копайгородский поручил исправить данную ситуацию. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский вместе с главой Лазаревского района провел утренний обход микрорайона Лоо. Через поселок приезжает множество туристов, которые путешествуют на автомобилях. В 2021 году здесь построили несколько надземных и подземных переходов, поскольку в летний сезон движение оживленное.

К слову, мэр Сочи остался недоволен качеством тротуара на улицах Декабристов и Разина. Алексей Копайгородский поручил исправить данную ситуацию и расширить пешеходную зону.

- У проезжей части в микрорайоне требуется отремонтировать ливневки. Также поручил отработать с владельцами торговых точек, за своей территорией они должны следить ответственно, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.