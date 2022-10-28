Краснодарский край - один из самых читающих регионов страны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кубань вошла в двадцатку самых читающих регионов России. Край стал финалистом тематического Всероссийского конкурса. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Конкурс «Самый читающий регион» среди субъектов страны проводят уже восьмой раз. Эксперты оценивают важные идеи, достижения органов власти и учреждений культуры по развитию библиотечной инфраструктуры.

В 2022 году край представлял на конкурсе онлайн-марафон «Читай с нами, Кубань!». Проект подготовили сотрудники научно-методического отдела Краснодарской краевой универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина.

- Материалы конкурса войдут в сборник «100 проектов про чтение», - отметила замглавы региона.