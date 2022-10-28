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НовостиОбщество28 октября 2022 7:50

Более 400 станций сотовой связи модернизировали в Сочи с начала года

В городе построили и ввели в эксплуатацию 74 новые площадки
Ангелина НАЗАРЧУК
Значительно увеличилась посещаемость города и, соответственно, выросла нагрузка на телекоммуникационные сети.

Значительно увеличилась посещаемость города и, соответственно, выросла нагрузка на телекоммуникационные сети.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи модернизировали более 400 станций сотовой связи с начала 2022 года. Благодаря этому появилась или улучшилась связь в труднодоступных и малонаселенных пунктах. С января построили и ввели в эксплуатацию 74 новые площадки. К слову, 13 из них появились вдоль железнодорожных линий и трасс.

- Значительно увеличилась посещаемость города и, соответственно, выросла нагрузка на телекоммуникационные сети. Продолжаем развивать отрасль, оказываем всю необходимую поддержку нашим операторам, - заявил первый заместитель мэра Сочи Александр Свириденко.

Администрация города также включили 33 населенных пункта, где отсутствует высокоскоростной мобильный интернет. В поселках, которые наберут большое количество голосов, построят необходимые станции. Проголосовать за свои населенные пункты можно на портале Госуслуг.