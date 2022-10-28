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НовостиЗдоровье28 октября 2022 8:26

На Кубани за сутки выявили 141 новый случай заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту два месяца
Светлана ОВДЕЙ
С выздоровлением выписаны 202 пациента Фото из архива КП

С выздоровлением выписаны 202 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 141 новый случай заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту два месяца, а самому старшему – 94 года, сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре коронавирусом заразились 48 человек, в Динском районе - 9, в Приморско-Ахтарском - 8, в Северском и Гулькевичском - по 7 человек.

5 положительных результатов получено в Новороссийске, 4 - в Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском, Павловском и Кущевском муниципалитетах. По 3 жителя заболели в Сочи, Каневском, Курганинском, Выселковском, Ейском и Тимашевском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются четыре пациента. Тем временем с выздоровлением выписаны 202 человека.