В гостиничном комплексе «Моне» осуществлен технический запуск бассейна

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

В санаторно-курортном комплексе «Моне» продолжается капитальная реконструкция. Значительные изменения уже видны в первом корпусе, почти готова круглогодичная терраса ресторана, а самое масштабное - осуществлен технический запуск бассейна.

Согласно задумке архитекторов, бассейн в «Моне» должен стать одной из главных точек притяжения для отдыха.

- Чтобы оценить работу систем подачи и фильтрации воды, а также учесть даже самые мельчайшие нюансы специалистами был произведён технический запуск бассейна. По итогу нареканий не выявлено. Также полным ходом идёт ремонт в номерах первого корпуса. Здесь уже сделана разводка электрики, завершена покраска стен, готовы потолки, - рассказал руководитель группы компаний AR GROUP Айк Зебелян.

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

- Далеко не все застройщики Краснодарского края могут похвастаться бассейном на территории своих комплексов, несмотря на то, что его наличие становится важным аргументом в выборе места для жизни и отдыха. Площадь бассейна в “Моне” составляет 400 квадратных метров. Для облицовки был выбран уникальный материал – первая армированная мембрана с отделкой под природный камень. Смотрится эффектно, в эксплуатации отвечает всем требованиям прочности и долговечности, – отметила генеральный директор Nedvex Юлия Хлуднева.

Также уже можно оценить будущую террасу ресторана «Моне», которая благодаря автоматическому остеклению сможет радовать гостей не только в летний период.

В настоящий момент основной фронт работ переместился в корпус №3. Там также реконструкция идёт согласно намеченному плану и срокам.