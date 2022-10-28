Работы завершат к концу ноября Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крымске зону отдыха по улице Ленина обновят к концу ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На первом этапе в 2021 году здесь уложили плитку, обновили ливневки и освещение. В 2022 году работы выполнили на оставшейся территории. А сейчас специалисты устанавливают здесь фонтан.

Уточняется, что более 23 тысяч квадратных метров зоны отдыха помогут объединить парк «Центральный» и улицу Ленина.

- Кроме того, на пересечении четырех кварталов в городе появится небольшая площадь для общественных мероприятий, - отметил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

Напомним, в 2022 году на Кубани обновят более 200 общественных пространств. Территории приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».