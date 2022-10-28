Один из старейших санаториев Сочи реконструируют до конца 2023 года

Главный корпус обновят до уровня 5 звезд. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил строительную площадку одного из старейшего санатория курорта «Золотой колос». Здесь появится спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. А на двух из пяти этажей устроят медкабинеты. На территории всего санатория появятся источники с минеральной водой.

– Наша санаторно-курортная отрасль чувствует импульс и развивается, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос и обеспечить высокие стандарты сервиса, - заявил Алексей Копайгородский.

К слову, с ноября «Золотой колос» закроется на реконструкцию. Главный корпус обновят до уровня 5 звезд. Здесь полностью заменят инженерные сети, построят электрическую подстанцию и газовую котельную. Работы планируют завершить до конца 2023 года.