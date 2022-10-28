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НовостиОбщество28 октября 2022 9:01

Из больниц Краснодара выписали еще троих пострадавших после крушения самолета в Ейске

В медучреждениях остаются три пациента
Светлана ОВДЕЙ
Один ребенок в тяжелом состоянии находится в детской краевой клинической больнице Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Один ребенок в тяжелом состоянии находится в детской краевой клинической больнице Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из больниц Краснодара выписали еще троих пострадавших после крушения самолета в Ейске. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, домой смогли отправить двоих пациентов из краевой клинической больницы №1 и беременную женщину из перинатального центра.

Сейчас в медучреждениях остаются еще трое пострадавших. В ККБ№1 находятся два жителя в тяжелом стабильном и удовлетворительном состоянии. Один ребенок размещен в детской краевой клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

- Всем пациентам оказывают необходимую медпомощь для выздоровления и восстановления, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что также амбулаторно врачи наблюдают еще одного человека.

Напомним, накануне из Ейской больницы выписали всех пострадавших после крушения Су-34.