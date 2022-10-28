«Агрокомплекс» презентовал «Медвёдовские традиции» на выставке PIR EXPO

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва представил широкий ассортимент продукции на 25-й выставке индустрии гостеприимства PIR EXPO (Московская область, г. Красногорск). Особого внимания заслужили новинки компании, только поступившие в продажу - сырокопчёные колбасы и деликатесы новой торговой марки «Медвёдовские традиции». Эти изделия уже продаются в фирменной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский».

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«PIR EXPO - крупнейшее профессиональное мероприятие в России для специалистов индустрии HoReCa. Здесь для рестораторов и отельеров нашей страны и стран СНГ мы провели презентации и дегустации топовых товаров «Агрокомплекса»: мясной продукции, в том числе стейков из мраморной говядины, и сыров – от премиальных до Pasta Filata. Акцент был сделан на колбасные изделия и деликатесы «Медвёдовских традиций», которые только начали завоёвывать рынок. Участники выставки высоко оценили вкус и качество продукции агрохолдинга, и они готовы продолжать сотрудничество», - отметила руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Продукцию под брендом «Медвёдовские традиции» производит возрожденный мясокомбинат, расположенный в станице Медвёдовской Тимашевского района Краснодарского края. «Агрокомплекс» инвестировал в проект новой перерабатывающей площадки и её инфраструктуры более 900 млн рублей. На модернизированном заводе установлены климатические камеры ферментации и сушки, внедрены технологии слайсерной и порционной нарезки сырокопчёных колбас и деликатесов. В производстве используется только высококачественное охлажденное мясо с собственных ферм компании. В перспективе мясокомбинат планирует выпускать 3 тонны сырокопчёных и 30 тонн варёно-копчёных продуктов в сутки и реализовывать их в федеральных и региональных торговых сетях.

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Сейчас в ассортименте - более 40 позиций среднего и премиального сегментов: как традиционные колбасы, соответствующие ГОСТ, так и европейские, изготовленные по современным рецептурам. Все они продаются в востребованных форматах фасовки: на вес, штучно и в нарезке. Собственная логистика, распределительные центры и дистрибуция позволяют доставлять продукцию в короткие сроки, обеспечивая свежесть и сохраняя высокое качество. Приобретая продукты торговой марки «Медвёдовские традиции», покупатели могут быть уверены в их натуральности, честном составе и превосходном вкусе.

Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Медвёдовский мясокомбинат хорошо знают и помнят жители Кубани. Сегодня здесь восстановлена инфраструктура, используется современное оборудование, работают душевные и гостеприимные люди, которые вкладывают весь свой опыт и уважение к землякам в продукты. Наша традиция – производить вкуснейшие натуральные продукты, которыми можно баловать себя каждый день», - отметила генеральный директор ООО «ММК» Виктория Сёрбат.

На полках продукция выделяется крупной буквой М золотого цвета и логотипом «Медвёдовские традиции» со словами «оригинальная рецептура 1960».