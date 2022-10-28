Машина съехала в кювет и перевернулась Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в перевернувшейся легковушке погибла 53-летняя пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне в Усть-Лабинском районе. Предварительно, 27-летняя женщина проезжала за рулем Hyundai Solaris. Вместе с водителем в машине ехали две пассажирки.

В какой-то момент женщина превысила скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет. После этого иномарка перевернулась.

В аварии погиб один человек – 53-летняя женщина в этот момент сидела сзади с правой стороны. Вторую 62-летнюю пассажирку, которая находилась рядом с ней, госпитализировали с травмами.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.