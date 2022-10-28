В домах на улице Цюрупы и Госпитальной восстановлено газоснабжение

Фото: пресс-служба застройщика

В ряде домов на улице Цюрупы и Госпитальной восстановлено газоснабжение. Ранее сразу несколько адресов остались без голубого топлива из-за оползня.

В конце июля после обильных осадков на улице Цюрупы, 13а, произошёл серьёзный оползень, который повредил не только подпорную стену и придомовую территорию, но и обрушил часть газопровода. Чтобы помочь жителям как можно оперативней, к работе подключились профильные специалисты мэрии и депутат ЗСК Виктор Тепляков.

Фото: пресс-служба застройщика

- Мы провели сразу несколько рабочих совещаний, выезжали на место, встречались с сочинцами, чтобы решить данную проблему. Безусловно, что все было необходимо делать исключительно в рамках законов и нормативов. Сейчас специалисты АО «Сочигоргаз» уже закончили работы по восстановлению участка газопровода. Также поэтапно проводятся мероприятия по восстановлению подпорной стены и участка придомовой территории, которые также были затронуты стихией, - рассказал Виктор Тепляков.