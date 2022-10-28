Кубанский казачий хор начал гастроли, с которыми войдет в Книгу рекордов России

Артисты хора выступили в Кремле. Фото: министерство культуры Краснодарского края.

Двумя концертами в Кремлевском Дворце в Москве Государственный академический Кубанский казачий хор начал большой гастрольный тур по стране, с которым планирует попасть в Книгу рекордов России: коллектив за 46 дней даст 37 концертов в 34 городах.

Выступления хора в Кремле прошли под управлением худрука и главного дирижера хора Виктора Захарченко и были посвящены 211-летию прославленного казачьего коллектива. Их программа включала народные казачьи песни и авторские сочинения худрука хора.

На одном из концертов председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил Виктору Захарченко медаль «За чистоту помыслов и благородство дел». Также медалями «За содействие» и «350 лет Петру I» были награждены артисты коллектива.

– С концертов в Кремле стартовал большой гастрольный тур Кубанского казачьего хора по России, – рассказали «КП»-Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края. – Подана заявка на внесение этих гастролей в Книгу рекордов России как самое продолжительное турне: за 46 дней артисты дадут 37 концертов в 34 городах России.

«КП»-Кубань» писала о предыдущем рекорде коллектива. Тогда Кубанский казачий хор за 37 дней дал 27 концертов в 27 городах Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.