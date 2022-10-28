Нарушителей запрета на продажу энергетиков детям и подросткам будут штрафовать Фото из архива КП

В Адыгее начнут штрафовать за продажу энергетиков детям и подросткам. В закон республики об административных нарушениях внесли изменения.

Продажа тонизирующих напитков несовершеннолетним в Адыгее запрещена с 2015 года. Норма закреплена Законом Республики «Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков».

- Он определяет то, что нарушение ограничений в этой сфере влечет за собой ответственность, установленную законодательством Республики. Однако региональным законодательством не предусмотрена ответственность за данное нарушение, - сообщили в пресс-службе Госсовета-Хасэ Адыгеи.

В парламенте региона не раз обсуждали вопрос об усилении контроля. В результате на заседании Госсовета-Хасэ республики приняты изменения закона Адыгеи «Об административных нарушениях». В него вносится статья «Нарушение ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков». Также в документе укажут органы и должностных лиц, которые будут рассматривать дела и составлять протоколы о нарушениях.

Теперь тем, кто нарушает запрет на продажу энергетиков детям и подросткам, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для юрлиц установлена ответственность от 30 до 50 тысяч рублей.