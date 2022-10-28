Банк РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году

С начала 2022 года банк РНКБ выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 450 млн рублей. Средний чек кредита на ИЖС составляет 4,4 млн рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 кв. м.

С момента запуска пилотного проекта по ипотечному кредитованию ИЖС в 2021 году банк РНКБ выдал более 600 млн рублей в рамках таких кредитов. Отметим, что около 80% кредитов на ИЖС выдаются в рамках государственных программ льготного кредитования по сниженным процентным ставкам – "Господдержка 2022", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека". Также около 20% кредитов выдаются с использованием материнского капитала.

Напомним, в рамках специальной программы РНКБ для кредитования ИЖС «Строительство жилого дома» заемщик может оформить ипотечный кредит на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома или оформить ипотечный кредит на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, находящемся в собственности заемщика. Расчет между заемщиком и застройщиком осуществляется посредством открытия аккредитива с поэтапным перечислением денежных средств на счет застройщика в зависимости от этапа строительства жилого дома.

Минимальная сумма кредита на ИЖС составляет 600 тысяч рублей, максимальный срок кредита – 25 лет. С подробными условиями программы, а также со списком аккредитованных застройщиков клиенты могут ознакомиться на сайте банка в разделе «Ипотека» – «Строительство жилого дома».